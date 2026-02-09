Bonesupport Aktie

Bonesupport

WKN DE: A2DTSD / ISIN: SE0009858152

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bonesupport stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bonesupport stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bonesupport im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,875 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Bonesupport im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 315,1 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 22,59 Prozent gesteigert.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,47 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,04 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,18 Milliarden SEK, gegenüber 898,7 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

