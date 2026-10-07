Erste Schätzungen: Bonesupport vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bonesupport öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,27 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 144,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,520 SEK je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 32,54 Prozent auf 389,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 294,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,01 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,16 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,49 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,17 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at