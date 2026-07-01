Erste Schätzungen: Bonesupport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bonesupport präsentiert voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,13 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bonesupport 0,810 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 26,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 360,7 Millionen SEK gegenüber 284,4 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,80 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,16 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,50 Milliarden SEK, gegenüber 1,17 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at