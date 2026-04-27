Bonheur ASA Aktie

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WKN: 870485 / ISIN: NO0003110603

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bonheur ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bonheur ASA wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 NOK. Im Vorjahresquartal waren -1,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bonheur ASA in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,80 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,36 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,59 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 33,40 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,17 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,49 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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