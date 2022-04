Erste Schätzungen: Bonheur ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bonheur ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 4,90 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,50 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 89,46 Prozent auf 2,54 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 22,20 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,10 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 9,91 Milliarden NOK, gegenüber 7,54 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at