Bonheur ASA Aktie

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WKN: 870485 / ISIN: NO0003110603

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Bonheur ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bonheur ASA wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bonheur ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,80 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,80 NOK je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,77 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,31 Milliarden NOK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,58 NOK, während im vorherigen Jahr noch 33,40 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,39 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,49 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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