Erste Schätzungen: Bonheur ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bonheur ASA stellt voraussichtlich am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bonheur ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,00 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,60 NOK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Bonheur ASA nach den Prognosen von 3 Analysten 3,08 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,04 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 25,78 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 33,40 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 12,30 Milliarden NOK, gegenüber 12,49 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at