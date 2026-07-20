Erste Schätzungen: Booking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Booking stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,42 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Booking im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 28 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,54 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,45 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,62 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,34 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at