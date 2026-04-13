Erste Schätzungen: Booking legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Booking präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 25 Analysten von einem Gewinn von 1,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,78 Prozent auf 5,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,71 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,62 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich auf 29,95 Milliarden USD, gegenüber 26,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at