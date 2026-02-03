Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Booking präsentiert Quartalsergebnisse
Booking stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 48,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 31,95 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Booking 30 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,13 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Booking 5,47 Milliarden USD umsetzen können.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 227,30 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 172,69 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 26,70 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 23,74 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
