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WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Booking veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Booking wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

28 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,49 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 32,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,38 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 29 Analysten von einem Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,54 Milliarden USD gegenüber 9,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 33 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,62 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 33 Analysten auf durchschnittlich 29,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,92 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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