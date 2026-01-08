Booz Allen Hamilton a Aktie

08.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Booz Allen Hamilton A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Booz Allen Hamilton A gibt voraussichtlich am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Booz Allen Hamilton A 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,92 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,76 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 11,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 11,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

