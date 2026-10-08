Erste Schätzungen: Booz Allen Hamilton A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Booz Allen Hamilton A präsentiert in der voraussichtlich am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,81 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,35 USD aus. Im Vorjahr waren 6,90 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 11,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at