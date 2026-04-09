Erste Schätzungen: Boozt Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Boozt Registered lädt voraussichtlich am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,403 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Boozt Registered noch 0,060 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,65 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,65 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,80 SEK je Aktie, gegenüber 4,80 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 8,62 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 8,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at