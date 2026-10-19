Erste Schätzungen: Boozt Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Boozt Registered lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,27 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 202,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Boozt Registered nach den Prognosen von 4 Analysten 1,96 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,67 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,61 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,80 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,22 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,29 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at