Boozt AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DR6B / ISIN: SE0009888738
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Boozt Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Boozt Registered lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,27 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 202,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Boozt Registered nach den Prognosen von 4 Analysten 1,96 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,67 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,61 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,80 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,22 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,29 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boozt AB Registered Shs
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Boozt Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Boozt Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Boozt Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Boozt Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Boozt AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Boozt AB Registered Shs
|13,97
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.