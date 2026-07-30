Erste Schätzungen: Boozt Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Boozt Registered lädt voraussichtlich am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,47 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,50 Prozent erhöht. Damals waren 1,20 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boozt Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,87 SEK, gegenüber 4,80 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 9,02 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 8,29 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at