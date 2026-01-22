Boozt AB Registered Shs Aktie

Boozt AB Registered Shs

WKN DE: A2DR6B / ISIN: SE0009888738

<
22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Boozt Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Boozt Registered wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,50 SEK je Aktie gegenüber 4,10 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,11 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,20 Milliarden SEK aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,14 SEK im Vergleich zu 5,24 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 8,35 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,24 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

