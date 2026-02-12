Erste Schätzungen: Boralex A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Boralex A äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,487 CAD je Aktie gegenüber -0,150 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 279,8 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 18,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Boralex A einen Umsatz von 237,0 Millionen CAD eingefahren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,443 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,350 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 925,0 Millionen CAD, gegenüber 853,0 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at