Erste Schätzungen: BorgWarner gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BorgWarner lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,850 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,72 Prozent auf 3,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BorgWarner noch 3,44 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,75 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 14,25 Milliarden USD, gegenüber 14,08 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at