BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BorgWarner gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BorgWarner lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,850 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,72 Prozent auf 3,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BorgWarner noch 3,44 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,75 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 14,25 Milliarden USD, gegenüber 14,08 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BorgWarner Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: BorgWarner gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: BorgWarner veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: BorgWarner vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: BorgWarner öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BorgWarner Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BorgWarner Inc.
|40,17
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.