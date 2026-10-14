BorgWarner Aktie

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WKN: 887320 / ISIN: US0997241064

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BorgWarner präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BorgWarner wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass BorgWarner im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,730 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,59 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,19 Milliarden USD, gegenüber 14,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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