BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BorgWarner veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BorgWarner wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,28 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BorgWarner noch 1,03 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,58 Milliarden USD gegenüber 3,64 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,19 USD aus. Im Vorjahr waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 14,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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