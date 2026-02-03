Borr Drilling Aktie

WKN DE: A3DAJT / ISIN: BMG1466R1732

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Borr Drilling legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Borr Drilling wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Borr Drilling soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,148 USD je Aktie, gegenüber 0,330 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 998,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Borr Drilling Ltd Registered Shs Reg S

Analysen zu Borr Drilling Ltd Registered Shs Reg S

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Borr Drilling Ltd Registered Shs Reg S 3,95 0,25% Borr Drilling Ltd Registered Shs Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
