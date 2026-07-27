Borr Drilling Aktie
WKN DE: A3DAJT / ISIN: BMG1466R1732
|
27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Borr Drilling legt Quartalsergebnis vor
Borr Drilling präsentiert in der voraussichtlich am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,091 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 249,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 6,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 267,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,180 USD, gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Borr Drilling Ltd Registered Shs Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Borr Drilling legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: Borr Drilling gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.26
|Erste Schätzungen: Borr Drilling stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Borr Drilling legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Borr Drilling Ltd Registered Shs Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Borr Drilling Ltd Registered Shs Reg S
|3,65
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.