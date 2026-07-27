Erste Schätzungen: Borr Drilling legt Quartalsergebnis vor

Borr Drilling präsentiert in der voraussichtlich am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,091 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 249,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 6,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 267,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,180 USD, gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at