Borr Drilling Aktie
WKN DE: A3DAJT / ISIN: BMG1466R1732
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Borr Drilling stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Borr Drilling lässt sich voraussichtlich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Borr Drilling die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,016 USD. Dies würde einen Gewinn von 77,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Borr Drilling -0,070 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Borr Drilling nach den Prognosen von 7 Analysten 253,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 216,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,052 USD, gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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