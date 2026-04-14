Borregaard ASA Aktie

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WKN DE: A1J5TM / ISIN: NO0010657505

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Borregaard ASA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Borregaard ASA wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,42 NOK je Aktie gegenüber 2,52 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,95 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Borregaard ASA einen Umsatz von 2,04 Milliarden NOK eingefahren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,89 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,22 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,97 Milliarden NOK, gegenüber 7,58 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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