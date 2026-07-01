Erste Schätzungen: Borregaard ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Borregaard ASA präsentiert voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 NOK. Im Vorjahresquartal waren 2,56 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Borregaard ASA nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 1,96 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,05 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,98 NOK, während im vorherigen Jahr noch 6,22 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,82 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,58 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at