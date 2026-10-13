Erste Schätzungen: Borregaard ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Borregaard ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,13 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Borregaard ASA einen Gewinn von 1,96 NOK je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,80 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,95 Milliarden NOK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,71 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,22 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,93 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 7,58 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at