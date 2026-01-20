Borregaard ASA Aktie
WKN DE: A1J5TM / ISIN: NO0010657505
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Borregaard ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Borregaard ASA wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,73 NOK je Aktie gegenüber 1,30 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,73 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,94 NOK je Aktie, gegenüber 8,25 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 7,62 Milliarden NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,50 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
