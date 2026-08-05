BOS Better Online Solutions LtdShs Aktie
WKN: 914000 / ISIN: IL0010828171
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BOS Better Online Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BOS Better Online Solutions wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 12,49 Prozent auf 13,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BOS Better Online Solutions noch 11,5 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 51,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 50,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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