Erste Schätzungen: BOS Better Online Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BOS Better Online Solutions wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BOS Better Online Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll BOS Better Online Solutions 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 12,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BOS Better Online Solutions 15,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 51,3 Millionen USD im Vergleich zu 50,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at