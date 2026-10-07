Boston Beer Company Aktie
WKN: 898161 / ISIN: US1005571070
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Boston Beer Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Boston Beer Company wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Boston Beer Company 4,25 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boston Beer Company in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 523,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 537,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boston Beer Company
|
06:21
|Erste Schätzungen: Boston Beer Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Boston Beer Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Boston Beer Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Boston Beer Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Boston Beer Company
Aktien in diesem Artikel
|Boston Beer Company
|149,10
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.