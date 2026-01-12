Boston Properties Aktie

Boston Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907550 / ISIN: US1011211018

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Boston Properties legt Quartalsergebnis vor

Boston Properties lädt voraussichtlich am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,491 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Boston Properties -1,450 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 861,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Boston Properties einen Umsatz von 858,6 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,842 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 3,42 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Boston Properties Inc.

Analysen zu Boston Properties Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Boston Properties Inc. 57,74 -1,10% Boston Properties Inc.

