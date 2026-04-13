Erste Schätzungen: Boston Properties präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Boston Properties lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Boston Properties die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,276 USD. Das entspräche einer Verringerung von 29,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 843,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Boston Properties einen Umsatz von 865,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber 1,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,48 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at