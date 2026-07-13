Erste Schätzungen: Boston Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Boston Properties präsentiert voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,394 USD. Das entspräche einer Verringerung von 29,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,560 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Boston Properties in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 856,3 Millionen USD im Vergleich zu 868,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,07 USD je Aktie, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 3,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at