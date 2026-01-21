Erste Schätzungen: Boston Scientific legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boston Scientific wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,781 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 105,53 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Boston Scientific im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 27 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,76 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,25 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 30 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 20,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at