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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Boston Scientific stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Boston Scientific äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,828 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Boston Scientific im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 24 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,06 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 27 Analysten von durchschnittlich 21,60 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 20,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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