Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
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07.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Boston Scientific zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Boston Scientific wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,792 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boston Scientific in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 5,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD, gegenüber 1,94 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt 22,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,07 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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