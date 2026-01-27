Erste Schätzungen: Boule Diagnostics Registered legt Quartalsergebnis vor

Boule Diagnostics Registered wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,136 SEK. Im Vorjahresquartal waren -1,950 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Boule Diagnostics Registered mit einem Umsatz von insgesamt 133,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,68 Prozent verringert.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,604 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -7,640 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 503,1 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 558,5 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at