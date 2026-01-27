Boule Diagnostics AB Registered Shs Aktie

Boule Diagnostics AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JMYV / ISIN: SE0011231158

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Boule Diagnostics Registered legt Quartalsergebnis vor

Boule Diagnostics Registered wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,136 SEK. Im Vorjahresquartal waren -1,950 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Boule Diagnostics Registered mit einem Umsatz von insgesamt 133,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,68 Prozent verringert.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,604 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -7,640 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 503,1 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 558,5 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boule Diagnostics AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Boule Diagnostics AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boule Diagnostics AB Registered Shs 0,45 0,00% Boule Diagnostics AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen