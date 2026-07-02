Boule Diagnostics AB Registered Shs Aktie

Boule Diagnostics AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JMYV / ISIN: SE0011231158

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Boule Diagnostics Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Boule Diagnostics Registered gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,010 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boule Diagnostics Registered -0,150 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 114,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,250 SEK, gegenüber -0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 453,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 489,7 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boule Diagnostics AB Registered Shs

mehr Nachrichten