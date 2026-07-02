Erste Schätzungen: Boule Diagnostics Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Boule Diagnostics Registered gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,010 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boule Diagnostics Registered -0,150 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 114,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,250 SEK, gegenüber -0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 453,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 489,7 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at