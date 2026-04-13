Erste Schätzungen: Boule Diagnostics Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boule Diagnostics Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Boule Diagnostics Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,150 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Boule Diagnostics Registered nach der Prognose von 1 Analyst 117,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 112,9 Millionen SEK umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,820 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,100 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 499,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 489,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at