Bouvet ASAShs Aktie
WKN DE: A0MSSM / ISIN: NO0010360266
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bouvet AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bouvet AS wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,10 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 NOK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Bouvet AS 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bouvet AS 1,07 Milliarden NOK umsetzen können.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,63 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,49 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,07 Milliarden NOK, gegenüber 3,91 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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