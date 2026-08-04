Erste Schätzungen: Bouvet AS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bouvet AS wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,813 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 983,0 Millionen NOK gegenüber 968,7 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 NOK im Vergleich zu 3,49 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,97 Milliarden NOK, gegenüber 3,91 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at