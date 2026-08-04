Bouvet ASAShs Aktie
WKN DE: A0MSSM / ISIN: NO0010360266
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04.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bouvet AS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bouvet AS wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,813 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 983,0 Millionen NOK gegenüber 968,7 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 NOK im Vergleich zu 3,49 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,97 Milliarden NOK, gegenüber 3,91 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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