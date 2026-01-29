Bouvet ASAShs Aktie
Erste Schätzungen: Bouvet AS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bouvet AS stellt voraussichtlich am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,773 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,940 NOK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Bouvet AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,55 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,72 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 3,94 Milliarden NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,92 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
