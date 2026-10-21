Erste Schätzungen: Bouygues legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bouygues wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bouygues noch 1,32 EUR je Aktie eingenommen.

Bouygues soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,30 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,99 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,29 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,99 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,91 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 56,88 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at