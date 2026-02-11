Erste Schätzungen: Bouygues legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bouygues stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,850 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,27 Prozent verringert. Damals waren 0,980 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 15,00 Milliarden EUR – ein Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bouygues 15,26 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,82 EUR, gegenüber 2,80 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 56,91 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 56,75 Milliarden EUR generiert wurden.

