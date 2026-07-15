Erste Schätzungen: Bouygues öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bouygues wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Bouygues im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,830 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,870 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,29 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bouygues für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,95 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,31 EUR, gegenüber 2,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 56,53 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,88 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at