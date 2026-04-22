Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bouygues stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bouygues wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,390 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,88 Prozent erhöht. Damals waren -0,410 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 12,38 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,59 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,99 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,43 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 56,88 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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