Erste Schätzungen: Bouygues Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bouygues Un wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,199 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 17,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,28 Milliarden USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,661 USD, gegenüber 0,610 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 66,32 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 61,39 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at