Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh Aktie
WKN DE: A1J2CL / ISIN: US1021171087
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bouygues Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bouygues Un wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,15 Milliarden USD aus – eine Minderung von 2,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bouygues Un einen Umsatz von 17,51 Milliarden USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,746 USD je Aktie, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 64,53 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 64,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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