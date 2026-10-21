Erste Schätzungen: Bouygues Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bouygues Un wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,15 Milliarden USD aus – eine Minderung von 2,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bouygues Un einen Umsatz von 17,51 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,746 USD je Aktie, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 64,53 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 64,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at