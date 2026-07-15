Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh Aktie

Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2CL / ISIN: US1021171087

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bouygues Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bouygues Un wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,190 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bouygues Un noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,19 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bouygues Un für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 15,95 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,759 USD je Aktie, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 64,93 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 64,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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